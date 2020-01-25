شكرا لقرائتكم صرف مكافأة استثنائية للاعبى الأهلى لتحقيق 12 انتصارا على التوالى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صرفت إدارة النادي الأهلي مكافأة مالية للاعبين خلال الساعات الماضية، وذلك قبل مواجهة النجم الساحلي المرتقبة، والمقرر لها غداً الأحد على ملعب السلام، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقرر مسئولو الأهلي صرف مكافأة استثنائية بعد تحقيق 12 فوز متتالي في بطولة الدوري العام، في الوقت الذي حرصت الإدارة الحمراء على صرف المكافأة قبل مواجهة النجم الساحلي، وذلك لتحفيز اللاعبين أملاً في تحقيق الثلاث نقاط والاقتراب بشكل كبير من الصعود للدور التالي، وكان الاتحاد الأفريقي قد حدد غداً الأحد الموافق 26 يناير موعداً لمواجهة الأهلي والنجم الساحلي فى القاهرة بدلاً من 24 الجاري والذى كان محددا من قبل، ،ومن المقرر أن يحضر مواجهة الأهلي والنجم 10 آلاف مشجع بعد موافقة الجهات الأمنية.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

Advertisements

يذكر أن إدارة الاهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.

قالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.