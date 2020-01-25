نتيجة مباراة بايرن ميونخ وشالكه فى الدوري الألماني

يستضيف بايرن ميونخ نظيره شالكه فى مباراة قوية مساء اليوم السبت 25-1-2020 على ملعب أليانز آرينا، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من مسابقة الدورى الألمانى “البوندسليجا”.

تنطلق المباراة فى تمام الساعة 19:30 بتوقيت مصر، 20:30 بتوقيت مكة، 17:30 بتوقيت جرينتش، وتنقل المباراة عبر قناة “بي إن سبورت الرياضية”، الناقل الحصري لمباريات الدوري الألماني.

ويدخل بايرن ميونخ مباراة اليوم، في محاولة لإستغلال عاملي الأرض والجمهور، ويسعي لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاثة، ويحتل بايرن ميونخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 36 نقطة، بفارق اربع نقاط عن فريق لايبزج المتصدر برصيد 40 نقطة، بينما يحتل شالكه المركز الرابع برصيد 33 نقطة.

وكان لقاء الدور الأول بين بايرن ميونخ وشالكة، قد انتهي بفوز العملاق البافاري بثلاثة أهداف دون رد، سجلها روبرت ليفاندوفسكي “هاتريك”، على ملعب فيلتينس آرينا.

ويغيب عن بايرن ميونخ فى مباراة اليوم بداعي الاضابة كلا من الفرنسي كينغسيلي كومان والاسباني خافيير مارتينيز والالماني نيكلاس زوله، وتوجد شكوك حول مشاركة اللاعب الفرنسي لوكاس هيرنانديز.

اضغط هنا لقراءة تقرير نتيجة مباراة بايرن ميونخ وشالكه بالجولة الـ19 فى الدوري الألماني