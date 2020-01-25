رياضة | موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السبت في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الاتحاد والعدالة بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الاتحاد والعدالة اليوم السبت في الدوري السعودي| مشاهدة مباراة الاتحاد والعدالة بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف اتحاد جدة نظيره العدالة، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين، مساء اليوم السبت.

موعد مباراة الاتحاد والعدالة ويقام اللقاء بين الاتحاد والعدالة عند الساعة الثامنة والعشر دقائق بتوقيت السعودية، والسابعة والعشر دقائق بتوقيت مصر، والخامسة والعشر دقائق بتوقيت جرينتش، على أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية. Advertisements

ويحتل الاتحاد المركز الثالث عشر برصيد 14 نقطة، بعد أن خسر 8 لقاءات، وتعادل في لقائين، وحقق الفوز في 4لقاءات فقط، وسجل 19 هدف ودخل مرماه 24 هدف.

بينما يحتل المركز الخامس عشر برصيد 9 نقاط، بعد أن تلقى 9 هزائم وتعادل في 3 لقاءات، وفاز في لقائين فقط، وسجل 16 هدف ودخل مرماه 31 هدف كأضعف خط دفاع.