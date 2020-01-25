رياضة | موعد مباراة برشلونة اليوم الأحد في الدوري الإسباني| مشاهدة مباراة برشلونة ضد فالنسيا بث مباشر Barcelona beIN SPORTS HD 3

يستضيف ستاد "ميستايا" المواجهة النارية بين فريق فالنسيا وضيفه فريق برشلونة اليوم السبت الموافق 25 يناير 2020، ضمن منافسات الجولة 21 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز بالموسم الحالي 2019 – 2020.

موعد مباراة برشلونة ضد فالنسيا بالدوري الإسباني

تقام مباراة برشلونة ضد فالنسيا اليوم السبت على ملعب "ميستايا" اليوم السبت، ضمن الجولة 21، في تمام الساعة 5:00 مساءًا بتوقيت مدينة القاهرة، 6:00 مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، 7:00 مساءًا بتوقيت مدينة أبوظبي، والساعة 3:00 بالتوقيت العالمي "جرينتش".

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