شكرا لقرائتكم الأهلى يدخل معسكرا مغلقا لمواجهة النجم الساحلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل النادي الأهلي مساء اليوم السبت معسكراً مغلقاً في أحد الفنادق، استعداداً لمواجهة النجم الساحلي، في الوقت الذي طالب فايلر لاعبيه بضرورة حصد الثلاث نقاط، لتجنب الدخول في حسابات معقدة، خاصة بعد تأزم نتائج الفريق بسبب نتائج الجولتين الأخيرتين، وأصبح الفريق الأحمر مطالباً بالفوز على النجم والهلال من بعده، لضمان التأهل دون النظر لباقي النتائج الأخرى.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى سوف تواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.

يذكر أن إدارة الاهلي قد أعلنت انتهاء أزمة الإيفوارى سليماني كوليبالي لاعب الفريق السابق والنجم الساحلي التونسي الحالى.

Advertisements

قالت الصفحة الرسمية لنادى النجم الساحلى على "فيس بوك" إن اللاعب الإيفوارى خرج من حضور المران الرئيسي بعد شعوره بإرهاق شديد فى العضلات ورأى الجهاز الفنى استبعاده من المباراة حفاظًا عليه من تفاقم الإصابة.