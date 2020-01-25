4 سيناريوهات لتأهل الزمالك بدوري الأبطال.. وحقيقة توقيع عقوبة على "شيكابالا" بسبب قميص نجله "آدم"

تعادل فريق الزمالك، مع نظيره مازيمبي الكونغولي، سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الزمالك يرفع رصيده لـ8 نقاط

ورفع الزمالك رصيده إلى 8 نقاط، في المركز الثاني، بينما ضمن مازيمبي صدارة المجموعة الأولى بدوري أبطال أفريقيا، برصيد 11 نقطة، وذلك قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

زيسكو وأول أغسطس

وعلى الجانب الآخر، يستضيف فريق زيسكو يونايتد الزامبي، الذي ودع البطولة رسمياً، نظيره أول أغسطس الأنجولي، الذي يأمل في تحقيق الانتصار للمحافظة على حظوظه في التأهل، ويتساوى الفريقان برصيد نقطتين لكل منهما. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

حقيقة توقيع عقوبة على شيكابالا

وكشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حقيقة توقيع عقوبة على محمود عبدالرازق "شيكابالا"، لاعب الزمالك، بسبب تغيير اسمه على القميص الخاص به لإسم نجله "آدم" خلال مباراة مازيمبي، في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وقال عضو لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي، شيهو ديكو، في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت": "ستُوقع عقوبة على اللاعب أو النادي في حال عدم حصوله على إذن".

Advertisements

وأضاف: "كل ناد مطلوب منه تسجيل اسم اللاعب والرقم واسمه على التيشرت، وفي حالة وجود أي تغيير لابد من الحصول على إذن من المُعين من قبل الاتحاد الأفريقي لمراقبة المباراة، والمسؤول عن التنظيم من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم".

فرص الزمالك للتأهل

ونشر موقع "الوطن سبورت" فرص الزمالك في التأهل للدور ربع النهائي والتى جاءت كالتالي:

- تعثر أول أغسطس الأنجولي غداً السبت، أمام مضيفه زيسكو يونايتد، بالتعادل أو الهزيمة، سيمنح بطاقة التأهل الثانية في المجموعة إلى فريق الزمالك، حيث لا يوجد أمل للفريق الأنجولي سوى تحقيق الفوز لتأجيل حسم بطاقة الترشح، إلى الجولة الأخيرة في مواجهة الفريق الأبيض.

- فوز أو تعادل الزمالك في الجولة الأخيرة، حيث سيحل الفريق الأبيض ضيفاً على منافسه أول أغسطس الأنجولي، في المباراة التي ستقام على ملعب "11 نوفمبر" بمدينة لواندا، في أنجولا، وسيضمن الزمالك المركز الثاني في حالة تحقيقه الانتصار أو على الأقل التعادل.

- الهزيمة بفارق هدف وحيد، أمام أول أغسطس، حيث سيتأهل الزمالك للدور الثاني، حتى في حالة تعرضه للهزيمة، بفارق هدف وحيد، مثل الخسار بهدفين مقابل هدف، أو ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك نظراً لحسم بطاقة التأهل وفقاً للمواجهات المباشرة، والتي سترجح كفة الزمالك بفضل انتصاره ذهاباً بثنائية نظيفة على ملعبه.

- الهزيمة بفارق هدفين بشرط إحراز الزمالك لأي هدف، مثل 3/1، أو 4/2، أو 5/3، حيث سيتأهل الزمالك بفضل تسجيله خارج أرضه، وهذا ما فشل في تحقيقه أول أغسطس، حيث حافظ الفريق الأبيض على نظافة شباكه في المواجهة الأولى.

وتعادل فريق الزمالك، مع نظيره مازيمبي الكونغولي، سلبياً بدون أهداف، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين، مساء أمس الجمعة، على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.