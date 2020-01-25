شكرا لقرائتكم كاسونجو: تناولت الجمبري والكابوريا وأعشق الملوخية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك إنه تناول العديد من الوجبات المصرية مثل الجمبري والكابوريا ولكنه يعشق الملوخية موضحا أن وجبة اللحمة كانت الوحدة التى لا يحب أن يتناولها.

وشكر كاسونجو خلال تواجده فى برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر قناة الزمالك مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على مساندته طوال الفترة الماضية وتقديم الدعم النفسى له حتى عاد مرة أخرى لبيته نادى الزمالك.

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قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو ، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال إفريقيا مع ارتداءه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.