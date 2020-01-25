شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : مش زعلان من التعادل أمام مازيمبي والزمالك هيصعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إنه ليس حزينا على تعادل فريقه أمام مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

أضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور أن حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه موضحا أنه لم يكن موفقا فى بعض القرارات مؤكدا أن الفريق الأبيض سيصعد إلى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تابع رئيس الزمالك أن جمهور الزمالك عظيم ولا يهتم بالقلة المندسة مشيرا إلى هناك 200 شخص محظورين دخلوا ملعب السلام وقام بالسب و"الشتم" من المدرجات موضحا أن يعتذر لجمهور الفريق الأبيض على قرار عدم دخول المدرجات.

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