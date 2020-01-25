شكرا لقرائتكم كاسونجو يهاجم رئيس الوداد: عاملنى بطريقة غير آدمية بسبب الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك إن مسئولى الوداد المغربى لم يحترمو التعاقد معه مؤكدا أنه عاش معهم فترة صعبة ومحبطة بسبب ما لاقاه من سوء العاملة مشيرا إلى أن مسئولى الفريق المغربى كانوا يريدون منه اللعب مجانا الأمر الذى رفضه اللاعب.

أضاف كاسونجو فى تصريحات لبرنامج زملكاوى مع الإعلامى خالد الغندور عبر قناة الزمالك أن مسئولى الوداد المغربى يعاملون الأجانب بطريقة سيئة لافتا إلى أن رئيس الفريق المغربى عامله بطريقة غير آدمية بعد أن رد عليه بأنه قادما من نادى كبير وهو الزمالك وليس نادى مغمور.

وشكر كاسونجو مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك على مساندته طوال الفترة الماضية وتقديم الدعم النفسى له حتى عاد مرة أخرى لبيته نادى الزمالك.

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قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو ، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال إفريقيا مع ارتداءه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.