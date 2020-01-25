شكرا لقرائتكم إيمانويل إيمونيكي يصل القاهرة لتدريب المقاصة .. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل ايمانويل ايمونيكي المدير الفني السابق لمنتخب تنزانيا الى القاهرة من أجل تولي القيادة الفنية لفريق المقاصة خلال الفترة المقبلة.

واستقر مجلس إدارة نادي المقاصة برئاسة اللواء محمد عبد السلام على تعيين ايمونيكي خلفا لأحمد حسام ميدو الذي تم توجيه الشكر له بسبب سوء النتائج وآخرها الخسارة من بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ونزل ايمونيكي بفندق لاند مارك الخاص بشركة المقاصة في التجمع الخامس قبل الاجتماع مع مسئولي المقاصة وتوقيع عقود تدريب الفريق الفيومي.

Advertisements

ولم يتحدد إن كان سيتولى ايمونيكي تدريب المقاصة من المباراة القادمة ام تأجيل تكليفه بتولي المسئولية لحين انتهاء الدور الاول والحصول على الانطباع الكافي عن الفريق واللاعبين قبل بدء المهمة.

ويعد ايمونيكي أول مدرب افريقي من أصحاب البشرة السمراء يعمل داخل مصر، بعدما سبقه إلى ذلك ثنائي من أصحاب البشرة البيضاء الجزائري خير الدين مضوي والتونسي نصر الدين النابي اللذين توليت تدريب الاسماعيلي.