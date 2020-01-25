شكرا لقرائتكم كاسونجو : الأهلى فاوضنى وفضلت الانتقال للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال الكونغولى كاسونجو كابونجو إن النادى الأهلى تفاوض معه خلال فترة وجوده داخل صفوف الاتحاد السكندرى ولكنه فضل الانتقال للزمالك موضحا أن هدفه فى الفترة الحالية ينصب على إسعاد جماهير القلعة البيضاء بعد العودة مرة أخرى للفريق.

أكد كاسونجو خلال حلوله ضيفا لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك إنه سعيد بالعودة لبيته وأسرته مرة أخرى مشيرا إلى أنه يحاول استعادة "فورمته" البدنية فى الفترة الحالية لإسعاد جماهير القلعة البيضاء موضحا أن ذلك يأتى بشكل تدريجى خاصة بعد ابتعاده فترة عن الملاعب.

أضاف كاسونجو :" اللعب في صفوف نادي الزمالك كان حلمًا بالنسبة لي، فهو فريق كبير على مستوى القارة الإفريقية والعديد من اللاعبين يتمنون اللعب له وتلقيت عرضًا من الأهلي في نفس التوقيت، لكني حسمت أمري باللعب في الزمالك في النهاية."

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وأوضح سبب قراره قائلًا: "القرار يأتي من القلب أولًا، في البداية قبل أن تتخذ قرار يجب أن تكون هادئ ومرتاح البال، فكنت أشاهد فريق الزمالك وفي النهاية اخترت التوقيع للزمالك."

قررت إدارة الكرة بنادى الزمالك، ارتداء الكونغولى كابونجو كاسونجو ، القميص رقم 2 فى بطولة دورى أبطال إفريقيا مع ارتداءه رقم 30 فى البطولات المحلية، بعد قيده بصورة رسمية فى قائمة الفريق الأبيض المشاركة فى النسخة الحالية من بطولة دورى أبطال إفريقيا.