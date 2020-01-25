شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: قبل قناة الزمالك كنا قاعدين في شقة مفروشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك عن سعادته بانطلاق قناة فريقه الجديدة قائلا :" : دلوقتي قاعدين في بيتنا والأول كنا في شقة مفروشة".

وتحدث منصور فى تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك عن موعد برنامجه قائلا :" سيتم الاجتماع مع شركاء القناة لضبط مواعيد ظهوري على قناة الزمالك، وسيكون برنامج سياسي واجتماعي وقانوني".

اكتفى فريق الزمالك بالتعادل السلبي امام ضيفه مازيمبي الكونغولي فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء الجمعة على ستاد السلام ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، ليرتفع رصيد مازيمبي للنقطة 11 في صدارة المجموعة الأولى، يليه الزمالك في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، وأصبح يحتاج إلى تعثر أول أغسطس غدا أمام زيسكو أو الفوز في الجولة الأخيرة على أول أغسطس لحسم التأهل رسميا إلى دور الـ8 فى البطولة.