شكرا لقرائتكم إكرامي الشحات: أزارو موهوب ولم يحالفه الحظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال وحش أفريقيا في تصريحات خاصة: أزارو من اللاعبين الموهوبين ولكنه عانى في الفترة الأخيرة من سوء الحظ، وخروجه على سبيل الإعارة قرار حكيم لرفع الضغط من عليه والعودة للتألق مع الأهلي من جديد.

أضاف إكرامي: صلاح محسن أيضاً لاعب جيد وستكون له فرصة مناسبة لاستعادة مستواه مع سموحة، ولكن مع ذلك لا يمكن أن نجزم بأن غياب الثنائي سيكون مؤثراً بشكل كبير على كتيبة الهجوم الأحمر، كلا اللاعبين يحتاج لفرصة لاستعادة المستوى والإعارة ستعيدهما بشكل أفضل إلى الأهلي.

على صعيد آخر، شهد مران الأهلي الذي أقيم اليوم على ملعب التتش فقرة ترفيهية تناقل فيها اللاعبين للكرة باليد بشكل ترفيهى، وذلك فى إطار تخفيف الحمل البدنى وتنويع الوحدات التدريبية؛ استعدادا لمواجهة النجم الساحلى التونسى وأراد المدر بالسويسرى من خلال الفقرة الترفيهية تحدى الملل الذى يعانى نه الفريق نتيجة ضغط المباريات وحالة الإجهاد التى يعانى منها الفريق.

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فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لثلاثى حراسة المرمى بالفريق فى مران الفريق الجماعى ظهر اليوم الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة، وشهدت التدريبات مشاركة الثلاثى شريف إكرامى ومحمد الشناوى وعلى لطفى، حيث حصل اللاعبون على وحدات تدريبية متنوعة قبل مشاركتهم في تدريبات الكرة رفقة باقي اللاعبين.

وحرص محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى على حضور مران الفريق لليوم الثالث على التوالى بعدما حرص فى اليومين الماضيين على حضور المران والتحدث مع اللاعبين والشد من أزرهم لتحقيق الفوز والحفاظ على حظوظ المارد الأحمر فى التأهل لدور الثمانية بدورى الأبطال، واستكمال رحلة استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب عن الجزيرة منذ عام 2013.

ويحتل الأهلى المركز الثانى فى المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، خلف النجم الساحلى صاحب الصدارة بـ9 نقاط، وأعلن الإسبانى خوان جاريدو، المدير الفنى لنادى النجم الساحلى التونسى، استبعاد الإيفوارى سليمانى كوليبالى مهاجم الفريق من القائمة التى ستواجه الأهلى فى الجولة الخامسة بدورى أبطال أفريقيا.