شكرا لقرائتكم جوميز يدرس الاتحاد السكندرى بالفيديو قبل مواجهته فى البطولة العربية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يضع اليوم السبت الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى خطة إسقاط الاتحاد السكندرى فى اللقاء المقرر له السادسة مساء غداً الاحد باستاد الإسماعيلية، لاسيما بعد انتهاء مباراة الذهاب فى الإسكندرية لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله محمد الشامى، وسيواجه الفائز من مباراتى الاتحاد والإسماعيلى الفائز من مجموع مواجهتى (الرجاء مع الفائز من القوة الجوية ومولودية الجزائر).

وحرص جوميز على مشاهدة كل مباريات زعيم الثغر فى الدوري المحلى بالإضافة لمباريات الاتحاد فى البطولة العربية لإستكشاف الفريق والتعرف على نقاط القوة والضعف قبل مواجهة الفريقين بالبطولة العربية حيث خصص يومياً مشاهدة مباراتين للإتحاد استعداداً لحسم المباراة لصالح الفريق الأصفر والتأهل للدور التالى بالبطولة ،ويحلم عشاق الدراويش بمواصلة النتائج الجيدة لاستمرار حلم الفوز بالبطولة العربية والصعود لمنصات التتويج للمرة الأولى فى تاريخ الإسماعيلى، ويتسلح الفريق الأصفر بمدربه الجديد جوميز ونجومه الواعدين باهر المحمدى وعبد الرحمن مجدى وهمام طارق ومحمد الشامى.

وأسند الاتحاد العربى لكرة القدم إلى المغربى رضوان جيد إدارة مباراة الإسماعيلى مع الاتحاد، ويُعاون الدولى المغربى كل من اكركاد مصطفى مساعد أول وهزاكاو لحسن مساعد ثان، بالإضافة للحكم الرابع حلو بن إبراهيم.

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وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تطبيق تقنية الفيديو فى مباريات ربع النهائى لضمان العدالة بين الفرق، وكان الإسماعيلى قد تخطى الجزيرة الإماراتى بنتيجة 4-0 فى مجموع المباراتين، بينما مر الاتحاد من المحرق البحرينى بمجموع 3-0 فى اللقاءين.