الوداد إلى ربع النهائي ومازيبمي يؤجل تأهل الزمالك

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أنجز الوداد البيضاوي المغربي مهمة التأهل المبكر الى الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بتغلبه السهل على جاره اتحاد العاصمة الجزائري 3-1 الجمعة على ملعب "محمد الخامس" في الدار البيضاء أمام زهاء 40 الف متفرج في الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الثالثة من دور المجموعات (ثمن النهائي).

وسجل وليد الكرتي (7) وبديع اووك (24) والكونغولي الديموقراطي كازادي كاسنغو (45+2) أهداف الوداد، وصيف بطل النسخة الماضية، وربيع مفتاح (79) هدف اتحاد العاصمة.

ورفع الفريق البيضاوي المتوج باللقب مرتين (1992 و2017)، رصيده الى 9 نقاط بفارق سبع نقاط أمام اتحاد العاصمة الذي خرج خالي الوفاض، ولحق بماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي المتصدر (10 نقاط) والذي يحل ضيفا على بترو أتلتيكو الأنغولي (نقطتان) غدا السبت.

وارتبك لاعبو الوداد مع انطلاق المباراة إلا ان الفريق الجزائري لم يستغل الأمر لتسرع مهاجميه الليبي مؤيد اللافي وأيمن محيوس.

وسريعاً استعاد الفريق المغربي زمام المبادرة وفرض سيطرته المطلقة على المجريات، حيث اعتمد المدرب الجديد للفريق البيضاوي الفرنسي سيباستيان ديسابر على تشكيلة هجومية بوجود الثلاثي بديع اووك وإسماعيل الحداد وكاسنغو في خط الهجوم يسانده وليد الكرتي والقائد إبراهيم النقاش في الوسط الى الظهيرين بدر كادارين وأيوب العملود اللذين قدما إضافة هجومية قوية للفريق.

في المقابل بدا الفريق الجزائري ضعيفا هجوميا وكثير الأخطاء دفاعيا، وتجلى ذلك في الدقيقة السابعة عندما أرسل كادارين كرة أمامية مررها كاسنغو بكعب قدمه أمامية خدع بها ثنائي الدفاع لاتحاد العاصمة مصطفى خيراوي والياس أوكال اللذين تركا الكرتي ينسل ويسددها بقوة عجز الحارس محمد لامين زماموش عن التصدي لها.

وغابت ردة الفعل الضيوف، وحافظ الوداد على سيطرته وهدد مرمى زماموش مرارا، الى ان عزز اووك تقدم أصحاب الأرض بعدما استغل خطأ فادحا من أوكال في ابعاد كرة طويلة أرسلها حمزة أسرير، فتخطى زماموش وسجل في المرمى الخالي (24).

وأنقذ الحارس الجزائري فريقه من فرصتين خطرتين للحداد والنقاش، كما مرت رأسية أووك بمحاذاة القائم الأيمن اثر كرة أمامية طويلة من العملود (40).

وكاد عبد الرحيم الحمرا ان يسجل على عكس المجريات ويعيد اتحاد الجزائر الى المباراة لكن رأسيته مرت فوق المرمى (41)، فعاقبه كاسنغو بإضافة الهدف الثالث للوداد برأسية مميزة الى قلب المرمى اثر عرضية رائعة من أووك (45+2).

وسعى الضيوف منذ انطلاق الشوط الثاني الى حفظ ماء الوجه والوصول الى شباك الحارس المغربي أحمد رضى التكناوتي، ومرت رأسية رضوان شريفي فوق المرمى (50)، قبل أن يقلص الفارق براسية مفتاح أسكنها بعيدا عن متناول التكناوتي اثر ركلة ركنية رفعها عبد الكريم زواري (79).

وأنقذ الحارس المغربي راسية لمحيوس من تحت العارضة ببراعة (87)، فيما كاد أووك يضيف الهدف الرابع للوداد لكن تسديدته المقوسة لامست العارضة (90).

ويلتقي الوداد في الجولة الأخيرة مضيفه ماميلودي صنداونز، بينما يلعب اتحاد العاصمة مع ضيفه بترو أتلتيكو في لقاء هامشي.

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ملخص مباراة الوداد وإتحاد الجزائر:

- مازيمبي يؤجل تأهل الزمالك -

وفي المجموعة الأولى، أجل مازيمبي الكونغولي الديموقراطي تأهل مضيفه الزمالك المصري بإرغامه على التعادل السلبي على ملعب السلام في القاهرة.

وكان الزمالك يمني النفس بالثأر من خسارته امام بطل الكونغو الديموقراطية صفر-3 في الجولة الأولى واللحاق به إلى الدور ربع النهائي، بيد أنه فشل في هز شباكه واكتفى بنقطة واحدة عزز بها موقعه في المركز الثاني برصيد ثماني نقاط بفارق ثلاث نقاط خلف مازيمبي.

ويملك الزمالك فرصة التأهل السبت في حال تعادل الشريكين في المركز الثالث (نقطتان لكل منهما) زيسكو يونايتد الزامبي وبريميرو دي أغوستو الأنغولي غدا السبت.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول وتألق حارس المرمى العاجي سليفان غبوهوو في الدفاع عن مرماه بابعاده تسديدة يوسف ابراهيم "اوباما" بصعوبة الى ركنية (8)، واخرى لمصطفى محمد الى ركنية (19).

في المقابل، انقد محمود حمدي "الونش " فريقه من هدف بعدما ابعد رأسية جاكسون موليكا وهي في طريقها للمرمى (29).

وواصل الزمالك ضغطه الهجومي في الشوط الثاني لكن بدون فاعلية بسبب تراجع لاعبي مازيمبي الى الدفاع واعتمادهم على الهجمات المرتدة التى شكلت بعض الخطورة على مرمى اصحاب الارض، وكاد إسحاق تشيبانغو يهز الشباك من احداها لولا تدخل محمد أبو جبل في توقيت مناسب (52).

ملخص مباراة الزمالك ومازيمبي: