خليل يقود شباب الأهلي للابتعاد 8 نقاط في الصدارة

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





قاد المهاجم البديل احمد خليل فريقه شباب الاهلي الى الابتعاد 8 نقاط في الصدارة بتسجيله هدفين متأخرين من ركلتي جزاء اهدته فوزا ثمينا على ضيفه ومطارده الشارقة حامل اللقب 3-2 الجمعة في ختام المرحلة الثالثة عشرة من الدوري الاماراتي لكرة القدم.

وشارك خليل بديلا للمولدافي هنريكي لوفانور في اخر 25 دقيقة عندما كان فريقه متأخرا 1-2، ليقلب الطاولة بتسجيله هدفين من ركلتي جزاء، ارتكبت احداها معه، ليقود شباب الاهلي الى الثأر من الشارقة الذي كان هزمه في ذهاب واياب الموسم الماضي.

ورفع شباب الاهلي رصيده الى 32 نقطة بفارق 8 نقاط عن اقرب مطارديه الشارقة حامل اللقب والذي تعرض لخسارته الثالثة على التوالي والرابعة هذا الموسم.

وتقدم شباب الاهلي بهدف من ركلة حرة رائعة سددها الارجنتيني فريديريكو كارتابيا وخدعت حارس مرمى الشارقة عادل الحوسني (45)، لكن الفريق الضيف ادرك التعادل عبر مهاجم الرأس الاخضر ريان مينديز الذي وصلته كرة بالخطأ من لاعب صاحب الارض عيد خميس فانفرد وسدد في شباك ماجد ناصر(52).

وسجل مينديز هدف التقدم لفريقه من انفراد تام (64)، لكن الشارقة اضطر للعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعب وسطه محمد عبد الباسط (76).

واستغل شباب الاهلي الذي دفع مدربه الارجنتيني رودولفو اروابارينا بخليل (65)، النقص العددي وادرك التعادل عبر ركلة جزاء تسبب بها مينديز اثر اعاقته لكارتابيا فانبرى لها خليل بنجاح (80).

وسجل خليل هدف الفوز بنفس الطريقة بعدما تعرض هو نفسه للعرقلة من مدافع الشارقة عبدالله غانم (85).

Advertisements

وقال خليل "خضنا مباراة صعبة امام حامل اللقب واحد منافسينا المباشرين، ورغم تأخرنا (1-2) لكن كنا نملك الطموح والرغبة بضرورة الفوز والابتعاد في الصدارة، وهذا ما حققناه رغم اننا لم نقدم مباراة مثالية".

وتابع الظفرة مسلسل نتائجه الايجابية وحقق فوزه الرابع على التوالي بتخطيه ضيفه الفجيرة بثلاثة اهداف سجلها البرازيلي جواو بيدرو (17 و79) وسهيل المنصوري (45) مقابل هدف للبرازيلي فرناندو غابريال (57).

وطرد فهد سبيل من الفجيرة(37) وعبد الرحمن يوسف من الظفرة(90 ).

وصعد الظفرة الى المركز الخامس برصيد 23 نقطة مقابل 10 نقاط للفجيرة الثاني عشر.

وفاز الوحدة على ضيفه حتا بهدفين نظيفين سجلها الارجنتيني الأصل سيباستيان تيغالي (5 و52).

ورفع الوحدة رصيده الى 20 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد حتا عند 8 نقاط في المركز الثالث عشر قبل الاخير.