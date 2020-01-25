ثنائية للواعد هالاند تلحق دورتموند ببايرن الى المركز الثاني









اسماء السيد - لحق بوروسيا دورتموند ببايرن ميونيخ الى المركز الثاني بفوزه الكبير على ضيفه كولن 5-1 بينها ثنائية للدولي النروجي الواعد إرلينغ هالاند الجمعة على ملعب "سيغنال في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل البرتغالي رافايل غيريرو (1) وماركو رويس (29) والإنكليزي جايدون سانشو (48) وهالاند (77 و87) أهداف بوروسيا دورتموند، فيما سجل ماركو أوث (64) هدف كولن.

وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد، فحقق فوزه الثاني تواليا وصعد الى المركز الثاني برصيد 36 نقطة بفارق الاهداف خلف بايرن ميونيخ الذي يستضيف شالكه في قمة المرحلة السبت، وبفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر والذي يحل ضيفا على اينتراخت فرانكفورت السبت ايضا.

كما فرمل بوروسيا دورتموند صحوة ضيفه وحرمه من الفوز الخامس على التوالي والسابع هذا الموسم فألحق به الخسارة الحادية عشرة فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.

- ثنائية لهالاند -

وأبقى السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند على الهداف الواعد هالاند الملتحق حديثا من ريد بول سالسبورغ النمسوي على مقاعد البدلاء على غرار المباراة الاولى أمام أوغسبورغ عندما نزل بديلا وسجل له ثلاثية في عشرين دقيقة، قلبت تأخره 1-3 الى فوز كبير 5-3.

ودخل هالاند في الدقيقة 65 مكان الدولي البلجيكي ثورغان هازار، ونجح في هز الشباك بعد 12 دقيقة ثم أضاف هدفا ثانيا قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رافعا غلته إلى خمسة أهداف في مباراتين مع فريقه الجديد.

وبكر بوروسيا دورتموند بالتسجيل من أول هجمة عندما مرر ماتس هوملس كرة طويلة خلف الدفاع استغلها القائد رويس ومررها الى سانشو المتوغل من الجهة اليسرى فرفعها عرضية من داخل المنطقة الى غيريرو الذي سددها بيمناه زاحفة من مسافة قريبة داخل المرمى رغم محاولة الحارس تيمو هورن إبعادها بقدمه اليمنى (1).

وكاد يان ثييلمان يدرك التعادل من تسديدة قوية من خارج المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (4).

وحصل بوروسيا دورتموند على ركلة جزاء اثر عرقلة المدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي داخل المنطقة من المدافع سيباستيان بورناوف، بيد أن الحكم عدل عن قراره بعد اللجوء الى تقنية المساعدة بالفيديو "في أيه آر" التي أثبتت أن العرقلة كانت خارج المنطقة فاحتسب ركلة حرة مباشرة انبرى لها رويس ببراعة وأبعدها الحارس هورن بصعوبة الى ركنية (13) كاد هوملس يضيف منها الهدف الثاني بضربة رأسية ردتها العارضة (14).

Advertisements

وسجل رويس هدفا ثانيا اثر تمريرة طويلة من هوملس تابعها من داخل المنطقة بيمناه بين ساقي الحارس هورن لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل قبل أن يؤكده بعد اللجوء لتقنية الفيديو المساعد (29).

وهو الهدف العاشر لرويس هذا الموسم.

وأنقذ هورن مرماه من هدف ثالث بتصديه لانفراد الدولي البلجيكي ثورغان هازار، شقيق نجم ريال مدريد الإسباني إيدين (40).

وتابع بوروسيا دورموند تفوقه في الشوط الثاني وعزز تقدمه بهدف ثالث حمل توقيع سانشو عندما تلقى كرة على طبق من ذهب من رويس داخل المنطقة فتلاعب باحد المدافعين وسددا قوية داخل المرمى (48).

وهو الهدف الحادي عشر لسانشو في البوندسليغا هذا الموسم.

وقلص أوث الفارق عندما استغل كرة خلف الدفاع من الهولندي كينغسلي ايهيزيبوي سددها بيسراه قوية على الطاير في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس الدولي السويسري رومان بوركي (64).

وعزز هالاند تقدم دورتموند بالهدف الرابع عندما استغل مرة مرتدة من الحارس هورن اثر كرة قوية لسانشو من داخل المنطقة فتابعها داخل المرمى (77).

وأضاف هالاند هدفه الشخصي الثاني والخامس لفريقه عندما تلقى كرة من البديل الآخر محمود داهود الذي دخل مكان رويس، فتوغل داخل المنطقة مراوغا الحارس هورن وتابعها من زاوية صعبة بيسراه داخل المرمى (87).



شاهد ملخص مباراة دورتموند وكولن