الفيف يحتفل بمحمد صلاح كأول لاعب يعرض له تمثال في لندن

أعلن متحف مدام توسو في لندن عن تجهيزاته لتصميم تمثال جديد للنجم المصرى محمد صلاح المحترف فى نادى ليفربول الإنجليزي، لكي يتم عرضه ضمن المجموعة التي يقتنها المتحف تماثيل المشاهير بمختلف المجالات حول العالم.

وقد شهد اليوم الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” احتفالا بالنجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، والذي سيعرض له تمثال خاص بواحد من المتاحف الشهيرة بلندن، حيث سيكون صلاح أول لاعب كرة قدم مصري يعرض تمثاله في أوروبا.

وقد قامت “فيفا” بالنشر عبر الصفحة الرسمية لها على موقع تويتر تحت عنوان: “تهانينا للملك المصري! لاحقًا هذا العام سيصبح أول لاعب كرة قدم مصري يعرض تمثاله في متحف مدام توسو للمشاهير في لندن، خبراء المتحف يأخذون حاليا حوالي 250 قياسا لصلاح وسيستغرق صنع التمثال حوالي 4 شهور بتكلفة تقديرية 150 ألف أسترليني لا تنسوا أن ترسلوا لنا صورتكم مع الملك!”.