تعرف على سبب عدم قبول مرتضي منصور انضمام عبد الله السعيد للزمالك

كشف مرتضي منصور عن السبب وراء رفضه لضم عبد الله السعيد لصفوف الزمالك خلال الميركاتو الشتوي الحالي قائلا: “إزاي أضم عبد الله السعيد بعدما وقعلي وبعدين رجع للأهلي تاني، لن أضم لاعب عنده أربعين سنة وسابني ووقع للأهلي”، جاء ذلك خلال تصريحات صحفية له عقب انتهاء عقب مباراة مازيمبي.

كما أوضح انه خلال الفتة القادمة سيتم التعاقد مع مع مدرب أحمال للزمالك، موضحا أن من طالب بعدم التعاقد مع مدرب أحمال هو الفرنسي باتريس كارتيرون، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد مدرب للأحمال.

كما أضاف أن المباريات المقبلة للفريق ستشهد تواجد 5 آلاف مشجع فقط من أعضاء الجمعية العمومية للنادي قائلا: “5 آلاف عضو جمعية عمومية أفضل من 15 ألف من الألتراس”.