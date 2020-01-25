كاسونجو: الأهلي فاوضني لكني اخترت الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح كابونجو كاسونجو مهاجم الزمالك العائد من الإعارة في الوداد البيضاوي، بأن الأهلي فاوضه حين كان لاعبًا في الاتحاد السكندري، قائلًا أنه يمكن أن يعود للمشاركة بعد مباراتين.

وقال كاسونجو في تصريحاته لقناة "الزمالك" الفضائية: "اللعب في صفوف نادي الزمالك كان حلمًا بالنسبة لي، فهو فريق كبير على مستوى القارة الإفريقية والعديد من اللاعبين يتمنون اللعب له."

ثم رد على سؤال عما إذا كان الأهلي فاوضه قبل الانتقال للزمالك: "تلقيت عرضًا من الأهلي في نفس التوقيت، لكني حسمت أمري باللعب في الزمالك في النهاية."

وأوضح سبب قراره قائلًا: "القرار يأتي من القلب أولًا، في البداية قبل أن تتخذ قرار يجب أن تكون هادئ ومرتاح البال، فكنت أشاهد فريق الزمالك وفي النهاية اخترت التوقيع للزمالك."

Advertisements

ورفض اختيار هدف بعين كونه الأفضل بالنسبة له مع الزمالك :"كل الأهداف بالنسبة لي هامة، وكل المباريات هامة، والتسجيل في مرمى الخصوم هو عملي الذي أعمل على تحقيقه بأفضل شكل ممكن."

وعن عودته للزمالك، قال: "أنا سعيد بالعودة إلى نادي الزمالك، فأنا دائمًا أقول ان الزمالك أسرتي، وعندما رحلت قلت للجماهير في فيديو مسجل أن الزمالك هو بيتي، والآن عدت إليه."

كما أوضح موعد مشاركته في المباريات: "حتى اللحظة الحالية أحاول استعادة حالتي البدنية من خلال التدريبات التي أؤديها، ولا يمكن أن أعود مباشرة لمباراة كبيرة، فالعمل يتم بشكل تدريجي والعودة ستكون بشكل تدريجي، وربما أعود المباراة بعد القادمة لدخول قائمة المباراة."

وستكون المباراة بعد المقبلة للزمالك أمام بريميرو دي أوجوستو الأنجولي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.