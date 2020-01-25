"اعتذار وقرار وهجوم".. مرتضى يعلق على تعادل الزمالك أمام مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

انتقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أداء الحكم الذي أدار لقاء فريقه أمام مازيمبي الكونغولي في المباراة التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

الزمالك استضاف فريق مازيمبي على ملعب "السلام" لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي ضمن الجولة الخامسة عن المجموعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور خلال ظهوره عبر قناة "الزمالك" في الساعات الأولى من صباح السبت :"الحكم لم يكن جيد، هناك عدة ضربات جزاء لم تحتسب لنا".

وتابع :"لا أشعر بالخوف بعد هذا التعادل، من المستحيل أن هذا الفريق سيخسر بثلاثية من بطل أنجولا فريق بريميرو دي أوجوستو".

وعن تصرفات الجماهير وتحديدًا رابطة "الأولتراس" المنتمية للزمالك، علّق :"مجلس الإدارة قرر عقب المباراة بمنع الجماهير من الحضور سنعيد مرة أخرى أعضاء الجمعية العمومية لحضور المباريات في الفترة المقبلة فقط".

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وأكمل :"أعتذر للجماهير عن هذا القرار، لكن ما حدث من 200 أو 300 فرد من هذه الرابطة غير مقبول".

وحول ظهوره في قناة الزمالك، قال :"هناك خلاف وحيد مع الشركة الراعية وهو أنني أرفض الظهور لمدة أربعة أيام بسبب أعمالي وحياتي الشخصية، كما أنني أرفض تقديم برنامج رياضي فقط أرغب في تقديم برنامج سياسي قانوني".

الزمالك عقب تعادله أمام مازيمبي ظل في المركز الثاني برصيد 8 نقاط، في المقابل حسم بطل الكونغو الصدارة رسميًا بعدما ضمن الصعود من الجولة الماضية حيث يمتلك حاليًا 11 نقطة.

في المقابل، يتواجد الثنائي زيسكو الزامبي والذي ودّع رسميًا المنافسات نقطتين في المركز الثالث، ويمتلك بريميرو نفس الرصيد إلا أن الأخير لديه فرصة في الصعود حال فوزه على بطل زامبيا بجانب الفوز على الزمالك بثلاثة أهداف دون رد.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتاج لتعادل أو هزيمة بريميرو أمام زيسكو في لقاء سيقام اليوم السبت من أجل ضمان التأهل رسميًا دون النظر إلى مباراته في الجولة السادسة أمام بطل أنجولا.