ملف الجمعة.. مرتضى يهدد.. الزمالك يتعادل.. وصلاح ينضم للأساطير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 25 يناير 2020.
"الملك بجانب الأساطير".. تمثال صلاح في أشهر متاحف الشمع بالعالم
كأس ملك إسبانيا.. قرعة سهلة لبرشلونة وريال مدريد
مران الأهلي.. فقرة ترفيهية وحضور الخطيب
الإسماعيلي يعلن وصول البطاقة الدولية لبن يوسف
حلم طوكيو 2020.. مصر تطيح بالجزائر وتتأهل لنهائي بطولة أمم أفريقيا لليد
رسميًا.. المقاولون يُعلن استعارة أيمن حفني من المقاصة
تعرف على موعد مباراة مصر في نهائي كأس أمم أفريقيا لليد
ماليك إيفونا إلى دوري الدرجة الثانية البرتغالي
الزمالك يكتفي بالتعادل أمام مازيمبي ليتأجل تأهله لربع نهائي دوري الأبطال
ديسابر يقود الوداد للتأهل رفقة صنداونز بدوري أبطال أفريقيا
"مرتضى يهدد".. الخليج 365 يكشف كواليس أزمة الأولتراس بمباراة الزمالك ومازيمبي
أول تصريح من كارتيرون بعد التعادل مع مازيمبي
مدرب مازيمبي يتحدث عن الفريق الأصعب في دوري أبطال أفريقيا
"نلعب على المركز الثاني".. الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تعادل مازيمبي
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