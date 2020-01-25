كيف يحسم الزمالك تأهله لربع نهائي دوري الأبطال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

تعادل الزمالك مع مازيمبي بدون أهداف في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، ليحصل إلى النقطة الثامنة.

وضمن مازيمبي صدارة المجموعة بعدما وصل للنقطة الـ11، ويأتي بعده الزمالك بـ8 نقاط، وخاض كل منهما 5 مباريات، أما زيسكو يونايتد، وبريميرو دي أوجوستو فلكل منهما نقطتين من 4 مباريات.

وفقد الزمالك فرصة صدارة المجموعة بسبب المواجهات المباشرة مع مازيمبي التي تصب في مصلحة الفريق الكونغولي.

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لكن كيف يتأهل الزمالك إلى ربع نهائي البطولة في المركز الثاني بالمجموعة الأولى؟

أولًا: فوز أو تعادل زيسكو حين يستقبل بريميرو دي أوجوستو غدًا السبت يعني تأهل الزمالك دون النظر للجولة الأخيرة التي سيتوجه خلالها إلى أنجولا، حيث يتفوق الأبيض في المواجهات المباشرة، مع الفريق الزامبي.

ثانيًا: فوز برويميرو دي أوجوستو خارج الأرض على زيسكو يونايتد يعني أن الفريق وصل إلى النقطة الخامسة وهو ما سيجعل المباراة الأخيرة فاصلة مع الأبيض وسيحتاج الزمالك إلى الفوز أو التعادل أو الخسارة بهدف نظيف، أو بفارق هدفين في حالة التسجيل لضمان التأهل لربع النهائي.

وكانت المباراة الأولى بين الزمالك وبريميرو دي أوجوستو انتهت بفوز حامل لقب الكونفدرالية بهدفين دون رد في مصر، وفي حالة الإحتكام للمواجهات المباشرة بين الفريقين يتم الرجوع أولًا لفارق الأهداف، ثم الفريق الذي سجل خارج الأرض أولًا في مباراتي الفريقين.