مباريات السبت.. مجموعة الأهلي والزمالك.. وقمة إسبانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم السبت عددًا من المباريات المهمة سواء على صعيد المسابقات الأفريقية والأوروبية وتحديدًا في دوري أبطال أفريقيا والدوري الإسباني.

أبرز مباريات السبت عندما يستضيف بلاتينيوم الزيمبابوي منافسه الهلال السوداني في إطار مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من الأهلي والنجم الساحلي التونسي.

مباريات السبت ستشهد أيضًا مباراة زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجوستو الأنجولي في إطار المجموعة الأولى والتي تضم كل من الزمالك ومازيمبي الكونغولي.

الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا ستشهد قمة نارية ستجمع بين الرجاء البيضاوي المغربي والترجي التونسي في لقاء سيقام على ملعب "رادس".

وفي بطولة الدوري الإسباني، سيخرج برشلونة من أجل خوض مباراة نارية ومثيرة عندما يواجه فالنسيا في إطار قمة الأسبوع الـ21.

ويرصد "الخليج 365" أبرز مباريات السبت في السطور التالية:

- دوري أبطال أفريقيا:

بلاتينيوم × الهلال .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

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بترو أتلتيكو × صنداونز .. الموعد 3 عصرًا.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

زيسكو × بريميرو دي أوجوستو .. الموعد 6 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 7.

فيتا كلوب × شبيبة القبائل .. الموعد 6 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

الترجي × الرجاء البيضاوي .. الموعد 9 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 1.

- الدوري الإسباني:

فالنسيا × برشلونة .. الموعد 5 مساءً.. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 3.

- الدوري الألماني:

بايرن ميونيخ × شالكة.. الموعد 7:30 مساءً .. القنوات الناقلة بي إن سبورتس 5.