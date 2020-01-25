"نلعب على المركز الثاني".. الغندور يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد تعادل مازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

وجه خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رسالة إلى جماهير القلعة البيضاء عقب التعادل السلبي الذي تحقق أمام مازيمبي الكونغولي في إطار منافسات دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك فقد فرصة حسم التأهل بتعادله السلبي أمام بطل الكونغو ليصبح رصيد الفريق الأبيض 8 نقاط، في المقابل ضمن مازيمبي الصدارة بعد تأهله من الجولة الماضية ليصبح رصيده 11 نقطة.

وخلال تواجده عبر شاشة "نادي الزمالك"، وجه الغندور عدة رسائل إلى جماهير الزمالك، قائلاً :"النقطة أفضل من لا شيء، وصلنا للنقطة الثامنة والهدف الآن الوصول لدور الثمانية من البطولة الأفريقية".

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وأضاف :"نلعب على المركز الثاني لأن مازيمبي سيلعب مباراته المقبلة أمام زيسكو على ملعبه في الكونغو، أريد من جماهير الزمالك أن تساند فريقها في الوقت الحالي".

وتابع :"مع بداية المباراة تعرض باتريس كارتيرون لسوء توفيق بإصابة لاعبه المغربي أشرف بنشرقي وهذا ما أربك الحسابات".

ويحتاج الزمالك إلى خسارة بطل أنجولا بريميرو دي أوجستو في مباراة الغد أو تعادله أمام زيسكو من أجل الصعود رسميًا إلى دور الثمانية.

ويحتل الثنائي زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.