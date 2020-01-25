مدرب مازيمبي يتحدث عن الفريق الأصعب في دوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد ميهايو كازيمبي، المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، أن نتيجة مواجهة فريقه أمام الزمالك بدوري الأبطال مُرضية.

وتعادل الزمالك مع ضيفه مازيمبي بنتيجة 0-0 في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا خلال اللقاء الذي أقيم اليوم الجمعة على ستاد السلام.

ورفع مازيمبي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وجاء الزمالك في المركز الثاني بثمانية نقاط وفقد فرصة الصدارة التي حسمها الفريق الكونغولي بالمواجهات المباشرة.

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وقال كازيمبي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة:" كرة القدم تحمل دائما المكسب والخسارة والتعادل في بعض الأحيان ولذلك أنا راض عن النتيجة أمام الزمالك".

وأضاف:" حصلنا على نقطة مهمة أمام الزمالك دعمت موقفنا في الصدارة، ولم ألعب من أجل التعادل".

واوضح، أن فريقه واجه صعوبات في مواجهة الزمالك، كون الفريق الأبيض يمتلك العديد من العناصر المميزة ولعب لقاء قوي ".

وأتم تصريحاته:" سنلعب من أجل الفوز في أخر مباراة بدور المجموعات، واعتبر الزمالك أصعب فريق يمكن مواجهته في الأدوار المقبلة، فلا أعلم مستوى باقي الفرق حتى الآن".