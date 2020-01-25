"مرتضى يهدد".. الخليج 365 يكشف كواليس أزمة الأولتراس بمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

شهدت مباراة الزمالك ومازيمبي الكونغولي أزمة بين الأولتراس ومرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء على هامش مباراة مازيمبي الكونغولي.

الزمالك تعادل سلبيًا أمام مازيمبي في اللقاء الذي أقيم على ملعب "السلام" ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن مرتضى منصور طلب بإخلاء المدرجات مع بداية المباراة بسبب السباب الذي تعرض له.

وعقب انتهاء المباراة وجه مرتضى منصور رسالة لجماهير الزمالك، قائلاً :"على الجماهير أن تودع المدرجات، لن يتم سماح دخولكم مرة أخرى".

وأضاف :"لم نحقق أي انتصار في وقت سابق في حضور البلطجية (الأولتراس)".

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وفي سياق متصل، كشف خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك أن رئيس القلعة البيضاء اتخذ قرارًا بإلغاء بطاقة مشجعًا بسبب سوء سلوكه.

وكشف الغندور عبر قناة الزمالك، أن مرتضى منصور قرر عودة أعضاء الجمعية العمومية فقط لحضور المباريات الأفريقية مرة أخرى دون حضور الجماهير العادية.

الزمالك فقد فرصة الصعود وحسم بطاقة التأهل بعد تعادله مساء اليوم حيث أصبح رصيده 8 نقاط، في المقابل ضمن مازيمبي الصدارة رسميًا بـ11 نقطة.

ويحتل الثنائي زيسكو الزامبي وبريميرو دي أوجستو الأنجولي المركز الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطتين.

ويحتاج الزمالك إلى خسارة بطل أنجولا في مباراة الغد أو تعادله من أجل الصعود رسميًا إلى دور الثمانية.