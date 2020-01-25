هيثم فاروق: الزمالك أضاع فرصة لحسم بطاقة التأهل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال هيثم فاروق، لاعب نادي الزمالك السابق، إن لاعبي القلعة البيضاء أضاعوا فرصة لحسم بطاقة التأهل للدور التالي من دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك تعادل مساء اليوم الجمعة أمام نظيره مازيمبى الكونغولي سلبيًا خلال المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات.

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فاروق، أضاف خلال تحليله للمباراة بقناة بي إن سبورتس عقب المباراة،:"طارق حامد ومصطفى محمد بذلوا مجهودًا كبيرًا أمام مازيمبي ورغم الاستحواذ الذي تخطى الـ 70 % لم ينجح اللاعبون في ترجمته لأهداف وحسم التأهل دون انتظار نتيجة مباراة الفريقين الآخرين بالمجموعة غدًا".

وأتم لاعب الزمالك السابق حديثه بالإشارة إلى الجبهة اليسرى للزمالك كانت ضعيفة وبناء الهجمة كان بطيئًا لحد كبير وكان هناك سوء تمرير في الشوط الثاني ولم يتعرض حارس مازيمبي لاختبارات خطرة خلاله.

ورفع مازيمبي رصيده إلى 11 نقطة في المركز الأول بجدول الترتيب، وجاء الزمالك في المركز الثاني بثمانية نقاط وفقد فرصة الصدارة التي حسمها الفريق الكونغولي بالمواجهات المباشرة.