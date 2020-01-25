رئيس ونائب الاتحاد العربي للملاكمة ضيوف التليفزيون الكويتي

أجرى التليفزيون الكويتي لقاء مع العميد يوسف الكاظم، رئيس الاتحاد العربي للملاكمة، والدكتور عبد العزيز غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة والمحاضر الدولي والمدرب الأوليمبي الأسبق، وذلك للتعليق على فعاليات البطولة العربية للملاكمة الأولى للناشئين المقامة حاليآ بالكويت، والتي ستنتهي 29 من الشهر الجاري. ورئيس الاتحاد المصري للملاكمة والمحاضر الدولي والمدرب الأوليمبي الأسبق، وذلك للتعليق على فعاليات البطولة العربية للملاكمة الأولى للناشئين المقامة حاليآ بالكويت، والتي ستنتهي 29 من الشهر الجاري. وتم مناقشة النشاط الموازي للبطولة "دورات التحكيم والتدريب" للدارسين من مختلف دول العالم العربي.



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