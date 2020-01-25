مرتضى منصور : "مش زعلان من التعادل أمام مازيمبي.. والزمالك هيصعد"

قال مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، إنه ليس حزينا على تعادل فريقه أمام مازيمبى الكونغولى فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال

أفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج زملكاوى على قناة الزمالك مع الإعلامى خالد الغندور أن حكم المباراة تغاضى عن احتساب ركلة جزاء لفريقه موضحا

أنه لم يكن موفقا فى بعض القرارات مؤكدا أن الفريق الأبيض سيصعد إلى دور الثمانية من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

تابع رئيس الزمالك أن جمهور الزمالك عظيم ولا يهتم بالقلة المندسة مشيرا إلى هناك 200 شخص محظورين دخلوا ملعب السلام وقام بالسب و"الشتم" من المدرجات.