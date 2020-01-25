الزمالك يتدرب غدًا استعدادًا لوادي دجلة

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بالنادي بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، استئناف تدريبات الفريق غدا السبت، وذلك عقب التعادل مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف مساء اليوم

الجمعة.

ويبدأ الزمالك تدريباته غدا استعدادا لمباراة وادي دجلة المقررة إقامتها يوم الثلاثاء المقبل في بطولة الدوري الممتاز. ووصل الزمالك

إلى النقطة الثامنة بعد التعادل أمام مازيمبي الكونغولي بالجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ليحتل الفريق المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى، وذلك من الفوز في مباراتين والتعادل في مواجهتين والخسارة في لقاء وحيد.