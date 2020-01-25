"كارتيرون" يعلق على تعادل الزمالك أمام مازيمبي

علق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على نتيجة مباراة اليوم أمام مازيمبي الكونغولي والتي انتهت بتعادل الفريقين سلبيا.
وقال كارتيرون خلال المؤتمر الصحفي المنعقد عقب انتهاء المباراة : محبط جدا من نتيجة اليوم، كنا افضل ووصلنا إلى المرمى كثيرا ولكننا لم نسجل، تعرضنا لاكثر من كرة مرتدة خطيرة، بن شرقي لاعب كبير ومؤثر وهوهداف الفريق ولكن زيزو قدم مردود جيد على مدار اللقاء. وأضاف : الفريق يسير بشكل جيد على المستوى البدني، ونجحنا في تحقيق النتائج خلال الفترة الأخيرة، لو نجحنا في تسجيل هدف في الشوط الاول لم يكن يتحدث احد عن الأمور البدنية او مدرب الأحمال.
وتابع : ابو جبل تعرض لإصابة خفيفة خلال الفترة الأخيرة، ومشاركته اليوم جاءت بعد تعافيه بشكل كامل والتأكد من قدرته على المشاركة في اللقاء.
وواصل : إمكانيات فريق الزمالك تسمح بشكل اكبر للعب بطريقة المهاجم الواحد وليس اللعب بثنائي في الهجوم، نعمل على إرسال العرضيات بشكل مستمر، واللعب على الطرفين اليوم كنا افضل على مستوى الاستحواذ ولكننا افتقدنا ميزة الأطراف.
واختتم : ننتظر نتيجة مباراة الغد لحسم موقفنا من الصعود الى دور الثمانية ونعلم اننا فقدنا غرصتنا في الصعود كمتصدر للمجموعة.
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