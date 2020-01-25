بعد تعادل الزمالك ومازيمبي تعرف على ترتيب المجموعات بدوري ابطال افريقيا

أقيم اليوم الجمعة 24 يناير 2020 مباراتين في بطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019 -2020، حيث استطاع الوداد البيضاوي المغربي الفوز على نظيره اتحاد العاصمة الجزائري بثلاثية مقابل واحد، في مباراة أقيمت في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس في إطار الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة. اقرأ أيضًا.. الزمالك يفرط في الفوز على مازيمبي ويؤجل تأهله لدور الثمانية الإفريقي وسجل للوداد الرياضي الأهداف وليد الكرتي في الدقيقة السابعة وبديع أووك في الدقيقة 23 والثالث سجله كازادي كاسينجو في الدقيقة 45، أما هدف اتحاد العاصمة الوحيد فسجله ربيع مفتاح في الدقيقة 79. والثالث سجله كازادي كاسينجو في الدقيقة 45، أما هدف اتحاد العاصمة الوحيد فسجله ربيع مفتاح في الدقيقة 79. وفي مباراة أخرى أقيمت على ستاد السلام بالقاهرة تعادل نادي الزمالك مع نظيره مازيمبي بطل جمهورية الكونغو في نفس الجولة بمنافسات المجموعة الأولى. أما عن ترتيب المجموعة بدور الـ 16 ببطولة دوري أبطال إفريقيا بعد انتهاء مباراتي اليوم فجاءت كالاتي:- المجموعة الأولى المركز الأول: مازيمبي بـ 11 نقطة وضمن الصعود لدور الثمانية المركز الثاني: الزمالك بـ 8 نقاط المركز الثالث: أول أغسطس بنقطتين المركز الرابع: زيسكو يونايتد بنقطتين المجموعة الثانية المركز الأول: النجم الساحلي بتسع نقاط المركز الثاني: الأهلي بـ 7 نقاط Advertisements المركز الثالث: الهلال بـ 6 نقاط المركز الرابع: بلاتينيوم ستارز بنقطة واحدة المجموعة الثالثة المركز الأولى: ماميلودي صن داونز بـ 10 نقاط ضمن الصعود المركز الثاني: الوداد بـ 9 نقاط وضمن الصعود المركز الثالث: اتحاد الجزائر بنقطتين المركز الرابع: بترو أتلتيكو بنقطتين المجموعة الرابعة المركز الأول: الترجي بـ 10 نقاط المركز الثاني: الرجاء الرياضي بـ 7 نقاط المركز الثالث: شبيبة القبائل بـ 4 نقاط المركز الرابع: فيتا كلوب بنقطة واحدة.

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