اهتمت المواقع الإلكترونية بمقال الزميل صبري حافظ، مدير تحرير الوفد، الذي جاء بعنوان "دوري المدارس..عفوا الممتاز".. وخاصة موقعي"العربية نت" و "كورة" الشهيريين.
وكان الزميل صبري حافظ ،قد كشف في المقال عن
وهذا نص المقال..
https://www.kooora.com/?n=888978
https://ara.tv/bgb3c
كانت هذه تفاصيل خبر العربية وكورة يهتمان بمقال الزميل صبري حافظ "دوري المدارس..عفوا الممتاز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.