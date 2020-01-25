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العربية وكورة يهتمان بمقال الزميل صبري حافظ "دوري المدارس..عفوا الممتاز"

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اهتمت المواقع الإلكترونية بمقال الزميل صبري حافظ، مدير تحرير الوفد، الذي جاء بعنوان "دوري المدارس..عفوا الممتاز".. وخاصة موقعي

"العربية نت" و "كورة" الشهيريين.

 

وكان الزميل صبري حافظ ،قد  كشف في المقال عن

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تواضع مستوى المسابقة الأولى في مصر "الدوري الممتاز" متناولًا الظروف والملابسات وراء هذا التراجع، مطالبًا بمحاسبة المسؤولين عن هذه الهزة التي إستمرت لسنوات..

وهذا نص المقال..

https://www.kooora.com/?n=888978

https://ara.tv/bgb3c

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