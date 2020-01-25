الزمالك يفرط في الفوز على مازيمبي ويؤجل تأهله لدور الثمانية الإفريقي

فشل فريق الزمالك في الفوز على مازيمبي الكونغولي، وتأكيد تأهله لدور الثمانية بعد تعادله مع مازيمبي الكونغولي بدون أهداف بستاد السلام بمدينة النهضة بالقاهرة ضمن الجولة الخامسة لدور المجموعات بدوري أبطال افريقيا.

ارتفع رصيد الزمالك الى 8 نقاط محتلا المركز الثاني ،مؤجلا إعلان التأهل للجولة السادسة ولقاء أول أغسطس الأنجولي بلواندا، بينما تصدر بأريحية مازيمبي " المتأهل"برصيد 11 نقطة المجموعة، تاركا للأبيض المقعد الثاني ، ولكل من اول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي نقطتان قبل لقائهما غدا بالعاصمة الزامبية لوساكا.

سيطر الزمالك على الشوط الأول وتراجع بقوة في الثاني مكررا سيناريو اللقاء الأول بالكونغو حيث تسابق لاعبوه في اهدار الفرص السهلة خاصة من جانب يوسف اوباما والونش ومصطفى محمد، ومصطفى فتحي بعد نزوله وطارق حامد في الثاني.

الشوط الاول

بدأ الزمالك اللقاء مهاجما وتسابق لاعبوه في إهدار الفرص السهلة مبكرا حيث أهدر يوسف اوباما من انفراد وأعقبه الونش في حلق المرمى وأخرى برأسية بجوار القائم.

استمر الضغط الأبيض مع مرور الوقت حيث يهدى زيزو

كرة رأئعة على رأس أوباما الى جوار القائم تليها تمريرة من شيكابالا لمصطفى بعد مرواغة وفاصل من المهارة نال إعجاب وإستحسان الجماهير يطيح درش بالفرصة بعد تسديد متواضعة سمحت للحارس جيوهو لإبعادها.

شكلت مرتدات مازيمبي خطورة خاصة من موليكا الذى اخفق في استغلال فرصة وهدية أوتشيندي وأخرى للأخير ويمسك الحارس الابيض محمد ابو جبل مع مدافعه الونش.

يرد يوسف أوباما بإنطلاقة يمينا ويلعب عرضية يرتقي مصطفى محمد من أعلى نقطة وبرأسه تحنت رقابة ورقابة بجوار القائم الأيسر مباشرة للحارس جيوهو.

يهدأ رتم اللقاء مع كرة طولية في العمق جاءت في متناول دفاعات مازيمبي خاصة مونديكو وشونجو وإيساما.

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يتحرك شيكابالا ويلعب في العمق لمصطفى محمد لم يحسن تقدير الكرة ويلحق بصعوبة الكرة الى خارج الملعب.

الشوط الثاني

بدأ الشوط الثاني هادئا- كما هو متوقع- من جانب الزمالك بسبب انخفاض اللياقة

البدنية مقارنة بالمنافس ، وهو سيناريو تكرر في اللقاء الأول حيث احرج الابيض مازيمبي بعقر داره في الشوط الأول وانهار في الثاني ومنيت مرماه بثلاثة أهداف.

كل ذلك كان يمثل قلقا لدى الجهاز الفني للأبيض رغم امتلاك لاعبي الزمالك للكرة ومحاولة شيكابالا تهديد مرمى المنافس لكنها محاولات تكسرت سريعا لغياب العقل المدبر والجماعية وينقذ ابوجبل من تسديدة قوية لموليكا وأخرى ليكونزا الذى انطلق بجوار خط التماس للمرمى ولعب عرضية تهادت الكرة مرورا موازية لخط المرمى ولم تجد من ينفخها للشباك البيضاء.!

يجري الزمالك تغييريين متتالين بنزول محمد اوناجم ومصطفى فنحي بدلا من شيكابالا ويوسف أوباما.

استمرت الخطورة في هجمات مازيمبي والتي قادها كالابا بدلا من أوريجا في بداية الشوط الثاني ويرجع رأس الحربة موليكا للخلف للإبتعاد عن الرقابة ويمرر بينية خلف دفاعات الزمالك للبديل كالابا ويخرج ابوجبل في الوقت المناسب وينقذ هدفا .

يلعب اوناجم كرة عرضية رائعة لم تجد المتابع وأخيرا في اقصى الملعب تصل لمصطفى فتحي يراوغ ويمرر لطارق حامد يسدد من زاوية صعبة في يد الحارس جيوهو.

في الدقائق الأخيرة هدأ رتم اللقاء حيث وضح التعب على لاعبي الزمالك مع رغبة من جانب مازيمبي للخروج بنقطة تضمن له الإستمرار في الصدارة واحتلال قمة المجموعة مع نهاية الجولة السادسة.