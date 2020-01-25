جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة

المباراة ???? المواعيد ⏰ + القنوات ???? البطولة ???? استقلال طهران – الكويت 14:20 جرينيتش، 16:20 مصر، 17:20 السعودية. قناة الكويت الكويتية دوري أبطال آسيا – الدور التأهيلي الثاني (مؤجلة من 21 يناير 2020). تقام في الإمارات على ستاد راشد بنادي شباب أهلي دبي شاهر خودرو – الرفاع 14:20 جرينيتش، 16:20 مصر، 17:20 السعودية. دوري أبطال آسيا – الدور التأهيلي الثاني (مؤجلة من 21 يناير 2020). تقام في قطر على ستاد نادي الشارقة أستراليا – أوزبكستان 12:30 جرينيتش، 14:30 مصر، 15:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 10 كأس أمم آسيا تحت 23 عامًا – المركز الثالث بيترو أتلتيكو – ماميلودي صنداونز 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 7 دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثالثة – الجولة 5 بلاتينيوم – الهلال 13:00 جرينيتش، 15:00 مصر، 16:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الثانية – الجولة 5 فيتا كلوب – شبيبة القبائل 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الرابعة – الجولة 5 زيسكو يونايتد – أول أغسطس 16:00 جرينيتش، 18:00 مصر، 19:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 7 دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الأولى – الجولة 5 الترجي – الرجاء البيضاوي 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 1 دوري أبطال أفريقيا – المجموعة الرابعة – المجموعة 5 سبورتينج براجا – بورتو 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة سبورت تي في 1 + قناة آرينا سبورت 4 + قناة آرينا سبورت 3 CRO. كأس دوري البرتغال إسبانيول – أثلتيك بلباو 12:00 جرينيتش، 14:00 مصر، 15:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الإسباني – الجولة 21 فالنسيا – برشلونة 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 21 آلافيس – فياريال 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 21 إشبيلية – غرناطة 20:00 جرينيتش، 22:00 مصر، 23:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 3 الدوري الاسباني – الجولة 21 سبال – بولونيا 14:00 جرينيتش، 16:00 مصر، 17:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي – الجولة 21 فيورنتينا – جنوى 17:00 جرينيتش، 19:00 مصر، 20:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 Advertisements الدوري الايطالي – الجولة 21 تورينو – أتالانتا 19:45 جرينيتش، 21:45 مصر، 22:45 السعودية. قناة بي إن سبورتس 4 الدوري الايطالي – الجولة 21 بوروسيا مونشنجلادباخ – ماينز 14:30 جرينيتش، 16:30 مصر، 17:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس ماكس 4 الفرنسية الدوري الألماني – الجولة 19 بايرن ميونخ – شالكه 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 5 الدوري الألماني – الجولة 19 مارسيليا – أنجيه 16:30 جرينيتش، 18:30 مصر، 19:30 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 21 موناكو – ستراسبورج 19:00 جرينيتش، 21:00 مصر، 22:00 السعودية. قناة بي إن سبورتس 6 الدوري الفرنسي – الجولة 21 لاريسا – باناثينايكوس 17:30 جرينيتش، 19:30 مصر، 20:30 السعودية. الدوري اليوناني – الجولة 21 بوليفيا – أوروجواي 23:00 جرينيتش، 1:00 صباحًا بتوقيت مصر، 2:00 بتوقيت السعودية. تصفيات أمريكا الجنوبية الأولمبية – مؤهلة لطوكيو 2020 باراجواي – بيرو 1:30 جرينيتش، 3:10 بتوقيت مصر، 4:30 السعودية. تصفيات أمريكا الجنوبية الأولمبية – مؤهلة لطوكيو 2020 أبها – الفيصلي 12:55 جرينيتش، 14:55 مصر، 15:55 السعودية. القناةالرياضيةالسعودية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15 الشباب – الهلال 15:10 جرينيتش، 17:10 مصر، 18:10 السعودية. القناة الرياضية السعودية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15 الاتحاد – العدالة 17:10 جرينيتش، 19:10 مصر، 20:10 السعودية. القناة الرياضية السعودية الأولى الدوري السعودي للمحترفين – الجولة 15 يوسفية برشيد – رجاء بني ملال 18:00 جرينيتش، 20:00 مصر، 21:00 السعودية. القناة الرياضية المغربية لايف اتش دي الدوري المغربي للمحترفين – الجولة 14 السد – الشحانية 15:40 جرينيتش، 17:40 مصر، 18:40 السعودية. قناة بي إن سبورتس 8 + قناة الكأس الأولى الدوري القطري للمحترفين – الجولة 13 البسيتين – المنامة 13:45 جرينيتش، 15:45 مصر، 16:45 السعودية. كأس ملك البحرين – ربع النهائي المحرق – قلالي 16:15 جرينيتش، 18:15 مصر، 19:15 السعودية. كأس ملك البحرين – ربع النهائي فلسطين – بوروندي 11:00 جرينيتش، 13:00 مصر، 14:00 السعودية. مباراة ودية (منتخب أساسي) ستوك سيتي – سوانسي سيتي 15:00 جرينيتش، 17:00 مصر، 18:00 السعودية. الدوري الانجليزي الدرجة الأولى – الجولة 29

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 25-1-2020 والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.