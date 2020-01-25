شاهد أهداف مباراة الوداد واتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا

استضاف الوداد المغربي فريق اتحاد العاصمة الجزائري في أهم مباريات اليوم الجمعة 24-1-2020 لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا، بإدارة من الحكم الجابوني ايريك أوتوغو كاستان.

انطلقت المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية، على ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء.

وتأهل وداد الأمة إلى الدور ربع النهائي، عقب انتصاره بثلاثة أهداف مقابل هدف، على الضيف الجزائري، الذي ظهر لا حول له ولا قوة في المباراة.

ورفع الواك رصيده من النقاط إلى تسع نقاط، ليضمن تأهله خلف المتصدر صن داونز، وباتت مباراة الجولة الأخيرة بين الفريقين مجرد تحصيل حاصل.

وتقدم الوداد في النتيجة قبل مرور أول عشر دقائق عبر المهاجم “وليد الكرتي” الذي صوب كرة قوية في الشباك.

Advertisements

ثم عزز المميز “بديع أووك” النتيجة بهدف ثاني للوداد، على إثر مرواغته للحارس زماموش ووضعه كرة بمهارة في المرمى.

وجاء الدور على المحترف الجديد “كازادي” ليسجل أول أهدافه الحمراء بدوري الأبطال برأسية طائرة مبهرة أشغل بها المدرج الشمالي.

وسجل هدف اتحاد العاصمة الوحيد اللاعب “محمد ربيع مفتاح” قبل النهاية بعشر دقائق، ولكنه لم يكن كافيًا بعد ثلاثية الفريق المغربي.