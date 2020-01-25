الأهلي أمام فرصة ذهبية لإسقاط النجم الساحلي في دوري الأبطال

أعلن الإسباني خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق النجم الساحلي التونسي ، قائمة الفريق الذي سيسافر إلى العاصمة المصرية القاهرة، غداً الجمعة، استعدادا لمواجهة الأهلي ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وشهدت قائمة النجم غياب سليماني كوليبالي وماهر الحناشي والحارس وليد كريدان وياسين الشيخاوي للإصابة والحارس مكرم البديري للإيقاف.

وضمت القائمة كلاً من أشرف كرير في حراسة المرمي ومعه كُل من صدام بن عزيزة ووجدي كشريدة وبهاء الدين السلامي وعلية البريقي وزياد بوغطاس وعمر كوناتي وعمار الجمل ومرتضى بن وناس ومحمد أمين بن عمر وفراس بالعربي ومالك بعيو ومحمد المثناني وسليم بوخشنوش وحمزة لحمر و إيهاب المساكني وحازم الحاج حسن وكريم العريبي.

ويلتقي الفريقين يوم الأحد المقبل، على ملعب “ستاد السلام” بالقاهرة.

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ويتصدر النجم الساحلي ترتيب المجموعة الثانية برصيد تسع نقاط، حيث يحتاج لنقطة واحدة لضمان الصعود لدور الثمانية، دون النظر لنتيجة مباراته الأخيرة أمام بلاتنيوم الزيمبابوي، فيما يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد سبع نقاط.

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