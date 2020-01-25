إمام عاشور ينفي تبخر آمال الزمالك في لقب الدوري المصري

أكد إمام عاشور لاعب فريق الزمالك، أن فريقه لم يفقد الأمل بعد في المنافسة على لقب الدوري المصري، وذلك رغم فقدان الفريق لنقاط عديدة في الموسم الجاري.

وقال عاشور في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن الفريق سيبذل قصارى جهده من أجل تعويض النقاط الضائعة منه خلال فترة بداية الموسم، مؤكداً على ثقته في حظوظ فريقه في الفوز بلقب الدوري.

وتحدث لاعب الزمالك عن مستواه خلال الموسم الحالي حيث قال : “أمر حاليًا بفترة صعبة بسبب ابتعادي عن مستواي، لكنني سأبذل قصارى جهدي من أجل العودة للتشكيل الأساسي للفريق مرة أخرى”.

كان الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك قد صرح في وقت سابق من اليوم الخميس أنه لم يفقد الأمل في المنافسة علي لقب الدوري المصري رغم تصدر الأهلي لجدول ترتيب المسابقة المحلية.

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وقال في تصريحات تليفزيونية : “المهمة صعبة بالتأكيد خاصة بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق الفترة الأخيرة والخسارة من مازيمبي كما أن هناك بعض القصور البدني لذلك قمنا بعمل شاق مع جميع اللاعبين في مختلف المراكز وبدأنا العودة للمسار الصحيح”.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة.

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نتيجة مباراة الزمالك ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا