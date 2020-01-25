أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة فى الدوري الإماراتي

عزز شباب الأهلي دبي ، صدارته لترتيب دوري الخليج العربي الإماراتي، بعد فوزه على الشارقة 3 / 2، مساء اليوم الجمعة 24-1-2020، في قمة منافسات المرحلة الثالثة عشر للمسابقة. ويدين شباب الأهلي دبي بالفوز إلى لاعبه المحضرم أحمد خليل، الذي سجل هدفين في المباراة.

وتقدم شباب الأهلي دبي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، عن طريق الأرجنتيني فيدريكو كاراتبيا، بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة سكنت شباك الحوسني الذي لم يتمكن من التعامل معها بالشكل الأمثل.

ومع حلول الدقيقة 52 سجل ريان مينديز لاعب الشارقة هدف التعادل، الذي استغل كرة عائدة بالخطأ من مدافع فريق شباب الأهلي، لينفرد بمرمى ماجد ناصر ويضع الكرة في الشباك مسجلا هدف التعادل.

وعاد اللاعب ذاته ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة 62، بعد أن اخترق دفاع شباب الأهلي دبي، لينفرد مرة أخرى بمرمى ماجد ناصر ويضع الكرة في الشباك، ليلجأ الحكم إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، ويتأكد من عدم وجود تسلل ليحتسب الهدف.

وفي الدقيقة 76 تلقى محمد عبد الباسط لاعب الشارقة بطاقة حمراء، بعد تدخل قوي ضد لاعب شباب الأهلي دبي.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لشباب الأهلي دبي، بعد تدخل قوي من ريان مينديز على كاراتبيا في الدقيقة 78، داخل منطقة جزاء الشارقة.

وترجم البديل أحمد خليل نجم شباب الأهلي دبي، ركلة الجزاء بنجاح في شباك الحوسني في الدقيقة 80، بعد أن سدد الكرة عل الزواية العكسية لحارس مرمى الشارقة.

وتألق خليل بعد تسجيله لهدف التعادل، حيث تسبب في ركلة جزاء أخرى لفريقه، بعد تعرضه للدفع داخل منطقة الجزاء من عبد الله جمعة، ليترجمها مرة أخرى بنجاح في الدقيقة 85، بعد أن وضع الكرة على يمين الحوسني.

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ورفع شباب الأهلي دبي رصيده إلى 32 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد الشارقة عند 24 نقطة في المركز الثالث.

إليكم أهداف مباراة شباب الأهلي دبي والشارقة اليوم

هدف شباب الأهلي دبي الاول “فيديريكو”

هدف التعادل للشارقة “مينديز”

الهدف الثاني للشارقة “مينديز”

الهدف الثاني شباب الأهلي دبي “احمد خليل”

الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي “احمد خليل”