النصر يصطاد الصدارة “المؤقتة” في الدوري السعودي

فاز النصر على مضيفه الاتفاق 1 / صفر، مساء اليوم الجمعة 24-1-2020، ضمن منافسات المرحلة الخامسة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان (الدوري السعودي للمحترفين).

وسجل المغربي عبد الرزاق حمد الله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35.

ورفع النصر رصيده إلى 33 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة مؤقتاً، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 17 نقطة في المركز الحادي عشر.

بدأت المباراة بضغط من جانب النصر، الذي سعى لتسجيل هدف مبكر في شباك الاتفاق الذي أكتفى بالدفاع مع بداية المباراة.

وفي الدقيقة الرابعة سدد بيتروس لاعب وسط النصر، كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت إلى جانب مرمى الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق.

وحاول المغربي نور الدين أمرابط تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 23 بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء، ليسددها وتصطدم بمدافع الاتفاق وتغير تجاهها نحو شباك مبولحي الذي يتألق ويبعد الخطر عن مرمى فريقه.

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وفي الدقيقة 34، سجل المغربي عبد الرزاق حمد الله الهدف الأول للنصر، بعد أن بذل النيجيري أحمد موسى مجهودا كبيرا حتى يصل بالكرة إلى الجهة اليسرى ليلعب كرة عرضية وضعها المهاجم المغربي في الشباك.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم النصر 1 / صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف النصر من محاولاته من أجل إضافة الهدف الثاني، لكنه اصطدم بدفاع منظم من الاتفاق.

وفي الدقيقة 71 سدد حمد الله كرة من الجهة اليمنى، بعد أن راوغ مدافع الاتفاق، لكنها مرت إلى جانب القائم الأيمن للحارس مبولحي، وكثف الاتفاق محاولاته من أجل تسجيل هدف التعادل في شباك النصر، محاولا استغلال حالة الهجوم المكثف التي يلعب بها النصر وخروجه بأغلب خطوطه بحثا عن هدف ثان.

لكن هجمات الاتفاق اصطدمت بتألق الحارس الأسترالي براد جونز، الذي تفنن في إبعاد الهجمات الخطيرة عن مرماه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز النصر 1 / صفر.