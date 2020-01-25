بوروسيا دورتموند يسحق كولن بتألق الصاعد هالاند



لحق بوروسيا دورتموند ببايرن ميونيخ في أمسية شهدت تألقا جديدا لنجمه النرويجي الواعد.



عادل بوروسيا دورتموند منافسه بايرن ميونيخ بالنقاط بفوزه الكبير على ضيفه كولن 5-1 بينها ثنائية للدولي النرويجي الواعد إرلينغ هالاند الجمعة على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في افتتاح المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.



وسجل البرتغالي رافاييل غيريرو (1) وماركو رويس (29) والإنكليزي جايدون سانشو (48) وهالاند (77 و87) أهداف بوروسيا دورتموند، فيما سجل مارك أوث (64) هدف كولن.



ورفع سانشو غلته هذا الموسم إلى 11 هدفا.



وضرب بوروسيا دورتموند عصفورين بحجر واحد، فحقق فوزه الثاني تواليا وصعد الى المركز الثالث برصيد 36 نقطة بفارق الأهداف خلف بايرن ميونيخ الذي يستضيف شالكه في قمة المرحلة السبت، وبفارق أربع نقاط خلف لايبزيغ المتصدر والذي يحل ضيفا على اينتراخت فرانكفورت السبت ايضا.



كما فرمل بوروسيا دورتموند صحوة ضيفه وحرمه من الفوز الخامس على التوالي والسابع هذا الموسم فألحق به الخسارة الحادية عشرة فتجمد رصيده عند 20 نقطة في المركز الثالث عشر.



وأبقى السويسري لوسيان فافر مدرب بوروسيا دورتموند على الهداف الواعد هالاند الملتحق حديثا من ريد بول سالسبورغ النمساوي على مقاعد البدلاء على غرار المباراة الاولى أمام أوغسبورغ عندما نزل بديلا وسجل له ثلاثية في عشرين دقيقة، قلبت تأخره 1-3 الى فوز كبير 5-3.



ودخل هالاند في الدقيقة 65 مكان الدولي البلجيكي ثورغان هازار، ونجح في هز الشباك بعد 12 دقيقة ثم أضاف هدفا ثانيا قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة رافعا غلته إلى خمسة أهداف في مباراتين مع فريقه الجديد.

المصدر: بي إن سبورت