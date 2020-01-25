اونلاين | مشاهدة مباراة برشلونة اليوم| يلا شوت ماتش برشلونة وفالنسيا بدون تقطيع| بث مباشر مباراة برشلونة بدون تقطيع BARCELONA TODAY

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يحل برشلونة ضيفاً اليوم السبت على فالنسيا، في الجولة 12 من الدوري الإسباني بملعب "ميستايا"، الذي لم يفز فيه المدير الفني للبرسا كيكي سيتيين إلا مرة واحدة، من أصل 6 زيارات له كمدرب.

تعود أول زيارتين لسيتيين إلى "ميستايا" لموسم 2015-2016 في الدوري وكأس الملك، عندما كان مدرباً لفريق لاس بالماس، وتعادل في المواجهتين 1-1.

وفي الموسم التالي، وعلى رأس الإدارة الفنية للاس بالماس أيضاً، فاز سيتيين على ملعب فالنسيا 4-2 في "الليغا".

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بعدها زار سيتيين الملعب كمدرب لبيتيس ثلاث مرات هزم في واحدة قبل موسمين 2-0 في الدوري، وفي موسم 2018-2019 تعادل سلبياً في "الليغا" وخسر 1-0 في إياب نصف نهائي كأس الملك.

يذكر أن سيتيين تولى تدريب برشلونة في 13 يونيو (حزيران) بعد إقالة إرنستو فالفيردي.

ويتصدر برشلونة "الليغا" بـ43 نقطة بفارق الاهداف أمام ريال مدريد.