رياضة | جوميز يقود هجوم الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوميز يقود هجوم الهلال أمام الشباب في الدوري السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق الهلال السعودي، أمام نظيره الشباب، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان.



وتقام مباراة الهلال ضد الشباب على أرضية ملعب ستاد الملك فهد الدولي.

موعد مباراة الهلال والشباب في قمة مباريات الدوري السعودي تقام مباراة الهلال ضد الشباب في تمام الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت القاهرة، السادسة وعشر دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السابعة وعشر دقائق بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب تذاع مباراة الهلال ضد الشباب على قناة الرياضية السعودية. تشكيل الهلال المتوقع أمام الشباب حراسة المرمى: عبد الله المعيوف خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - جانج هيون سو - محمد البريك. Advertisements خط الوسط: جوستافو كويار - عبد الله عطيف - سالم الدوسري - سيباسيتان جيوفينكو - كارلوس إدواردو. خط الهجوم: بافيتيمبي جوميز.

تشكيل الشباب المتوقع أمام الهلال حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى. خط الدفاع: أحمد شراحيلي - متعب المفرج - جمال الدين بن العمري - محمد سالم. خط الوسط: ألفريد ندياي- فهد غازي - عبد الملك الشمري - كريستيان خوانكا - تركي العمار. خط الهجوم: دانيلو أسبريلا.