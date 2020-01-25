رياضة | توتنهام ضد ساوثهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توتنهام ضد ساوثهامبتون: التشكيل المتوقع وموعد المباراة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق ساوثهامبتون أمام نظيره توتنهام، مساء غداً السبت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.



وتقام مباراة ساوثهامبتون وتوتنهام على أرضية ملعب سانت ماري. وتأهل ساوثهامبتون إلى الدور الرابع من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي تخطى فريق هيدرسفيلد تاون، بهدفين دون رد، أما توتنهام فقد اضطر لخوض مباراتين أمام ميدلزبره بعد أن تعادل معه في الأولى وفاز عليه في الثانية بنتيجة 2-1.

موعد مباراة توتنهام هوتسبر ضد ساوثهامبتون تقام مباراة توتنهام أمام ساوثهامبتون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام وساوثهامبتون Advertisements تذاع مباراة توتنهام وساوثهامبتون عبر قناة Bein sport hd 2.