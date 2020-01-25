رياضة | التشكيل المتوقع للترجي التونسي أمام الرجاء المغربي بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع للترجي التونسي أمام الرجاء المغربي بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
يستضيف فريق الترجي التونسي نظيره الرجاء البيضاوي المغربي في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
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واستقر الجهاز الفني للفريق التونسي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم والذي من المتوقع أن يكون على النحو التالي :-
حراسة المرمى : المعز بن شريفية
خط الدفاع : مباركي - يعقوبي - بيدراني - شيتي
خط الوسط : كوليبالي - بين رومدهاني - بينجويت
خط الهجوم : اللاهوني - بن ساحة - طه ياسين الخنيسي.