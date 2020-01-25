رياضة | أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يصدم الجماهير البيضاء.. فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال بعد التعادل مع مازيمبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يصدم الجماهير البيضاء.. فرص الزمالك في التأهل لدور الـ8 بدوري الأبطال بعد التعادل مع مازيمبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الجمعة 24 يناير العديد من الأخبار والانباء الهامة والمثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها التعادل مع مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا ومرتضى منصور يصدم جماهير النادي وفرص الفريق للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

أهم أخبار نادي الزمالك اليوم

الزمالك يسقط في فخ التعادل مع مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا

انتهت المباراة التي جمعت بين نادي الزمالك ونظيره نادي مازيمبي الكونغولي بالتعادل السلبي منذ قليل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا على ملعب السلام.

مدرب الزمالك: غياب بن شرقي مؤثر.. ولا نحتاج لمدرب أحمال

أكد أمير عبد العزيز مدرب نادي الزمالك أن غياب أشرف بن شرقي عن مباراة الفريق اليوم ضد نادي مازيمبي بدوري أبطال إفريقيا كانت مؤثرة جدا.

وقال أمير عبد العزيز في تصريحات صحفية عقب المباراة: "غياب أشرف بن شرقي كان مؤثر وهو لاعب خطير ويمكن توظيفه على الأطراف وفي القلب الهجومي".

وواصل "غياب مدرب الأحمال لم يكن مؤثر على الأداء البدني للفريق وكنا في فورمة جيدة حتى النهاية، ولا نحتاج مدرب أحمال في الفترة المقبلة".

وعن أشرف بن شرقي قال "بعد يومين سيكون جاهز للعودة إلى التدريبات والمشاركة مع الفريق".

أخر أخبار نادي الزمالك اليوم

مرتضي منصور يصدم جماهير الزمالك بعد التعادل مع مازيمبي

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على عدم حضور الجماهير مرة آخرى عن طريق التذاكر وشركة تذكرتي، وذلك بعد أحداث اليوم.

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وقال منصور عقب انتهاء المباراة : اقول للجماهير ودعوا المدرجات لان هذه المباراة ستكون الأخيرة بنظام تذكرتي.

الزمالك يكشف موقفه من ضم عبد الله السعيد

كشف نادي الزمالك موقفه النهائي من ضم عبد الله السعيد نجم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال مرتضى منصور فب تصريحات صحفية اليوم: "لن اقوم بالتعاقد مع عبدالله السعيد بعد ان ذهب للأهلي، عبدالله عنده ٤٠ سنة ولن يدخل نادي الزمالك، سوف اتعاقد مع مدرب أحمال خلال الوقت المقبل".

أخبار نادي الزمالك اليوم

فرص الزمالك للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

تعادل فريق أول أغسطس الأنجولي مع نظيره زيسكو يونايتد الزامبي في مباراة الجولة الخامسة والتي ستجمع الفريقين غدا السبت، يحسم تأهل الزمالك بشكل رسمي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث يرتفع رصيد الفريقين في هذه الحالة لـ 3 نقاط لكل منهما، وسيكون أقصي رصيد يمكنهما الوصول إليه حال الفوز في لقاء الجولة الأخيرة هو 6 نقاط، بينما يمتلك الفارس الأبيض 8 نقاط وهنا يتأهل رفقة مازيمبي.

أما في حالة انتهاء مباراة زيسكو يونايتد وأول أغسطس بفوز أحدهما علي الآخر في مباراة الغد، سوف يرتفع رصيده لـ 5 نقاط، وهنا سينتظر الزمالك لمباراة الجولة السادسة ضد الفريق الأنجولي لحسم تأهله رسميًا، ويكفي الفارس الأبيض في هذه الحالة التعادل في مباراته الأخيرة بدور المجموعات للتأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا رفقة مازيمبي الكونغولي.

ترتيب الزمالك بدوري أبطال إفريقيا

وعقب مباراة اليوم يصل رصيد نادي الزمالك إلى 8 نقاط ليتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب المجموعة الأولى من مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك القادمة

ويحل الزمالك ضيفًا على وادي دجلة، مساء يوم الثلاثاء 28 يناير الجاري، على ملعب السلام الدولي لحساب الجولة الخامسة عشر من الدوري المصري الممتاز.