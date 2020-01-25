رياضة | بعد التعادل مع مازيمبي.. مرتضي منصور يحسم مصير صفقة عبد الله السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التعادل مع مازيمبي.. مرتضي منصور يحسم مصير صفقة عبد الله السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رأيه بعد التعادل مع مازيمبي الكونغولي سلبيًا ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا.

وتعادل الزمالك مع مازيمبي مساء اليوم ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

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وقال مرتضى في تصريحات عقب اللقاء " ولن تطبق نظام تذكرتي في المواجهات المقبلة وسيتم دخول الجماهير بشكل طبيعي".

وأضاف "سيتم جلب مدرب أحمال للزمالك في الفترة المقبلة".

وحول التعاقد مع عبدالله السعيد "لن نتعاقد معه، السعيد وصل إلى 40 سنة".