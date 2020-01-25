رياضة | الصف يتعاقد مع صانع ألعاب كوكاكولا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصف يتعاقد مع صانع ألعاب كوكاكولا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو مركز شباب الصف، في التعاقد مع اللاعب إسلام ثابت، صانع ألعاب كوكاكولا، حتى نهاية الموسم، لتدعيم صفوف الفريق، في فترة الإنتقالات الشتوية الحالية،بدوري القسم الثالث.

وجاء تعاقد الصف، مع اللاعب، بناءاً على طلب حاتم حسن المدير الفني للفريق، عقب إستغناء نادي كوكاكولا عن خدمات اللاعب.

وسبق لإسلام الإنضمام لصفوف أندية الأهلي والإسماعيلي وكوكاكولا، ولعب ضمن صفوف منتخب مصر مواليد 1998 خلال فترة تولى جمال محمد علي مهمة تدريب المنتخب.

ووقع اللاعب حضور حاتم حسن المدير الفني للفريق، وأحمد صالحين المستشار الفني لمجلس الإدارة، وأحمد النوتي إداري الفريق.

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ويخرج الصف لمواجهة الإتصالات الإثنين المقبل في إنطلاق منافسات الأسبوع السادس عشر للمجموعة الخامسة، من دوري القسم الثالث.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1- الدخان 37 نقطة

2- الاتصالات 34 نقطة

3- جولدي 32 نقطة

4- حلوان العام 31 نقطة

5- أكتوبر 25 نقطة

6- القومي 19 نقطة

7- الصف 19 نقطة

8- البدرشين 17 نقطة

9- أبو النمرس 15 نقطة

10- بشتيل 15 نقطة

11- المعادي 15 نقطة

12- جينيس 14 نقطة

13- العياط 12 نقطة

14- الصيد 8 نقاط