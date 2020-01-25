رياضة | هيثم فاروق ينتقد ساسي وشيفو بعد تعادل الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيثم فاروق ينتقد ساسي وشيفو بعد تعادل الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد هيثم فاروق نجم الزمالك السابق أن هناك العديد من العوامل وراء تراجع مستوى الفريق الأبيض في الشوط الثاني أمام مازيمبي الكونغولي.

وقال فاروق في تصريحات تليفزيونية "فرجاني ساسي لم يكن في فورمته ومحمد عبد الشافي في الجانب الهجومي اختفى".

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وتابع "افتقدنا لسلاح التسديدات القوية بجانب كثرة التمريرات الخاطئة وهو ما أثر بشكل سلبي، الزمالك أضاع فرصة التأهل وكنت أتمنى تسجيل هدف واحد وحسم بطاقة العبور".

وواصل "الأفضل بين صفوف الزمالك في لقاء اليوم كان طارق حامد ومصطفى محمد".

وأشار إلى أن الزمالك بحاجة إلى مدرب أحمال في الفترة المقبلة لكن القرار في النهاية يكون للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.